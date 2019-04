Gemeente Malle in beroep tegen vergunning psychiatrisch verzorgingstehuis

De provincie Antwerpen heeft een vergunning verleend voor een grootschalig psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Torenhof in Malle, aangevraagd door Emmaüs vzw. De gemeente Malle stapt daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om in beroep te gaan tegen die beslissing.

Volgens burgemeester Harry Hendrickx is dat een onbegrijpelijke beslissing. "De schaal van dit project zal resulteren in een te grote ruimtelijke en mobiliteitsimpact".

Een jaar geleden diende Emmaüs vzw een aanvraag in om een psychiatrisch verzorgingstehuis met 60 bedden te bouwen op de site van het Torenhof. “Het schepencollege heeft in augustus 2018 de vergunning aan Emmaüs geweigerd omdat het bij de beoordeling van de omgevingsvergunning vaststelde dat het project de draagkracht van het gebied overschrijdt door de zeer dense invulling”, zegt burgemeester Harry Hendrickx.

De mobiliteitsproblematiek is één van de grootste bekommernissen van het gemeentebestuur. “De Hallebaan is nu al een sluipweg voor het verkeer tussen Malle en Zoersel”, zegt schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit Sanne Van Looy. “Er passeren dagelijks veel kinderen op weg naar school. Als daar in de toekomst nog extra verkeersbewegingen bij komen, zal de Hallebaan daar gegarandeerd hinder van ondervinden."

Daarnaast is er nog het ruimtelijk aspect. Het perceel dat Emmaüs wil aanwenden voor het psychiatrisch verzorgingstehuis is het enige stuk onbebouwd residentieel gebied aan de Hallebaan, waar nu nog veel groen is. Net dat groene karakter wil het gemeentebestuur in de dorpskernen graag versterken. Een te hoge bebouwingsgraad hypothekeert die ambitie, ook al is verdichting tegenwoordig een sleutelbegrip als het gaat over ruimtelijke ordening. Voor het college van burgemeester en schepenen is de ruimte op de site van het Torenhof bovendien te beperkt om de plannen van Emmaüs te realiseren.

(Bron : Gemeente Malle)

(Foto : © Belga)