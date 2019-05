Gemeente Schilde opent rouwregister voor Julie

Het gemeentebestuur van Schilde, de woonplaats van de vermoorde Julie Van Espen, opent vandaag een rouwregister voor de 23-jarige studente. Iedereen die zijn of haar deelneming wil betuigen, kan dat nog tot 20 uur in het gemeentehuis aan de Brasschaatsebaan.

Ook de komende dagen is het document nog beschikbaar, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur drukt ook zelf zijn medeleven uit. 'De gemeente wil haar deelneming betuigen aan de nabestaanden van Julie', zegt burgemeester Dirk Bauwens. 'Er zijn geen woorden om datgene wat gebeurd is een plaats te geven. Ook in Schilde is er grote betrokkenheid en willen we familie en vrienden veel sterkte toewensen tijdens deze moeilijke periode.' De lokale jongerenwerking JoNaS biedt intussen ondersteuning aan jongeren die nood hebben aan een gesprek naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen. Dat kan via het chatkanaal m.me/schilde.JoNaS of op het nummer 0491 28 04 77. De vlaggen van het gemeentehuis hangen dinsdag ook halfstok. Ook aan de universiteit in Antwerpen hangen de vlaggen halfstok.

Er is een oproep om zondag een stille mars te houden in Antwerpen, maar die moet nog goedgekeurd worden door het stadsbestuur. klik hier voor de Facebookpagina van de stille mars

