Gemeente Schilde vecht aanleg parking De Vogelenzang aan

De soap rond het in 's Gravenwezel en omgeving wereldbekende restaurant De Vogelenzang blijft maar duren.



Het restaurant wil een grote nieuwe parking aanleggen. Dat is niet naar de zin van de bewoners én van het lokale bestuur in Schilde. Dat gaf geen vergunning. Maar de uitbater kreeg van de bestendige deputatie van de provincie toch groen licht. Einde verhaal, leek het, maar nu gaat de gemeente Schilde in beroep tegen de bouwvergunning voor de parking. En dus lijkt er nog niet meteen een einde te komen aan deze saga.

foto : Google Street View