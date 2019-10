Gemeente Schilde wil snel overschakelen naar ledverlichting

Minder CO2-uitstoot, een lager verbruik en openbare verlichting die langer meegaat. Duurzaam dus en op termijn ook nog eens goedkoper, want led verbruikt een pak minder wat te merken zal zijn op de elektriciteitsfactuur. De openbare verlichting omschakelen naar led heeft dus enkel voordelen. Daarom sluit gemeente Schilde een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor het beheer van alle openbare verlichting. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen maandag beslist.



Fluvius biedt een all-in pakket aan. ‘Licht-als-dienst’ noemen ze dat. Fluvius beheert dan de openbare verlichting in Schilde. Gemeente Schilde betaalt Fluvius voor het onderhoud van de bestaande (oude) verlichting, het omschakelen naar led en op termijn ook het onderhoud daarvan.

Tegen 2030 moet het hele grondgebied voorzien zijn van ledverlichting. Het gaat hier over 2.690 verlichtingspunten waarvan 2.519 verlichtingspalen. De overige openbare verlichting hangt aan gevels.



Schepen van milieu Olivier Verhulst: “Met dit investeringsplan zal over 10 jaar alle straatverlichting zijn aangepast. Het is een belangrijke beslissing om de CO2 -uitstoot van de gemeente te reduceren. Bovendien zal onze energiefactuur aanzienlijk dalen zodat over 7,5 jaar de investering is terugbetaald. Het investeringsprogramma van plusminus 3 miljoen euro zorgt ook voor een sterke modernisering van de infrastructuur. De nieuwe lantaarnpalen zullen kunnen worden gebruikt voor smart city toepassingen, zoals het plaatsen van bijkomende 4G of 5G antennes.”



Deze overeenkomst betekent niet dat gemeente Schilde geen zeggenschap meer heeft over de openbare verlichting op het grondgebied. Het wel of niet aanzetten of ook dimmen van openbare verlichting in bepaalde straten of wijken, bepaalt de gemeente nog altijd zelf. Want al verbruikt nieuwe ledverlichting minder dan de oudere lampen, een zeker kostenplaatje en milieu-impact blijft bestaan. Ook waar en wanneer precies de oude verlichting wordt vervangen door led wordt door de gemeente aangegeven. Zelfs de lichtkleur – wat de sfeer ’s nachts bepaalt – is een keuze die de gemeente maakt. Bovendien kan de gemeente kiezen voor architecturale verlichting om accenten te leggen op gebouwen zoals kerken, openbare gebouwen

(bericht : Gemeente Schilde - foto Pixabay)