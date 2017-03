Gemeentebestuur Boom onderzoekt herbestemming O.L.V. St-Rochus Kerk

Het gemeentebestuur van Boom wil onderzoeken welke mogelijkheden een herbestemming van de O.L.V. St-Rochus Kerk allemaal biedt. Het bestuur kreeg voor zijn haalbaarheidsonderzoek alvast een mooie Vlaamse subsidie.

“Het past in onze meerjarenvisie voor onze gemeente dat we meer beleving in het centrum willen krijgen. Meer beleving is meer trafiek ook. Verschillende studies, waaronder een van Unizo, tonen aan dat een bib, cultuurhuis of academie voor muziek en woord nu eenmaal veel vaste, wekelijkse bezoekers aantrekken. Ouders met kinderen ook die tijdens het uurtje muziekles dan in het centrum kunnen vertoeven en shoppen of iets gaan drinken”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) die het project na aan het hart ligt.

Tegelijk is er vanuit het Vlaams Ministerie voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed een oproep gelanceerd rond de herbestemmingen van kerkgebouwen.

Het gemeentebestuur diende daarop een subsidiedossier in het kader van een begeleid haalbaarheidsonderzoek en werd op 11 oktober 2016 geselecteerd in de zogeheten categorie ‘complexe dossiers’, de hoogste van de drie categorieën. Dit betekent dat we vanuit het Vlaams Ministerie voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed 20.000 euro (excl. Btw) aan ereloon krijgen om deze studie te organiseren.

Burgemeester Baert benadrukt daarbij dat elke stap die zal worden gezet in nauw overleg met de kerkgemeenschap.

Vervanging van de voorzetramen

Intussen is het project betreft het vervangen van 26 voorzetramen aan de Sint-Rochuskerk ook afgerond en het resultaat kan op veel bewondering rekenen. Deze opdracht werd door het schepencollege op 4 juli 2016 gegund aan nv Renotec en dat voor een bedrag van 115.376,19 euro. De gemeente kreeg voor de werkzaamheden van het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiepremie.

Na het opbouwen van de stellingen en trappentorens, werd op 15 november effectief begonnen met de afbraak van de voorzetramen aan de noordzijde. De voorlopige oplevering van de laatste ramen gebeurde op 6 februari. Alle stellingen werden inmiddels afgebroken

Er worden nog een aantal meerwerken gepland, namelijk

de plaatsing van stellingen aan de binnenzijde van de kerk, omwille van veiligheidsproblematiek rond de ramen aan de zuidzijde.

kleine herstellingen aan de bestaande voorzetramen van onderste ramen aan de zuidzijde

Deze meerwerken zullen, na goedkeuring door het bestuur worden ingepland vóór einde maart 2017.