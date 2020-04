Gemeentebestuur essen hangt slogans op in plaatselijk dialect

Gaat het Bloemencorso in Loenhout dit jaar nog door? De organisatie heeft daar nog geen beslissing over genomen. Maar de Nederlandse buurgemeente Zundert besliste gisteren om hun bloemencorso af te blazen. En die beslissing heeft wellicht ook gevolgen voor Loenhout, want een groot deel van de bloemen voor Loenhout komen uit Zundert. Morgenavond is er in Loenhout crisisoverleg over het bloemencorso.