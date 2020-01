De fietser die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeval op de Prins Boudewijnlaan in Edegem, is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Michiel was 34 en baas van café De Wipschutter in Kontich. Daar wordt aangeslagen gereageerd op het overlijden, maar z'n beste vriend heeft het café vanmiddag toch gewoon geopend ... want dat zou ook de wens van Michiel geweest zijn.