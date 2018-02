Gemeentelijk zwembad Kalmthout gesloten vanaf 4 maart

Vanaf 1 maart is het gemeentelijk zwembad van Kalmthout gesloten voor een grondige renovatie. Door betonrot zijn grote herstellingen aan de kuip nodig. Het bad wordt ook opnieuw volledig waterdicht gemaakt en betegeld. Het einde van de werken is voorzien tegen 1 september.

Schepen van sport Maarten De Bock: “In 2013 stelde de gemeente in de kelder van het zwembad betonrot vast. Onderzoek toonde aan dat renovatie mogelijk is. Die renovatie start op 1 maart. Maar het blijft niet bij enkel de renovatie van de kuip en het betonrot. Ook de douches en de perrons krijgen nieuwe tegels. In het groot bad komt er een nieuwe, ‘flauwe’ trap, die de toegankelijkheid verbetert.”

“De aannemer voorziet de zwemhal van een akoestisch plafond en een nieuw ventilatiesysteem. De inkom en de kleedkamers voor andersvaliden worden grondig heringericht”, gaat De Bock verder. “Na de heropening is er geen kassier meer, maar ga je door automatische poortjes het gebouw in en uit. Buiten komen er zonnepanelen op het dak en wordt het schrijnwerk vernieuwd.”

“In totaal gaat het om een investering van ruim twee miljoen euro. De Vlaamse overheid geeft voor de werken ruim 600 000 euro subsidie”, besluit de Kalmthoutse schepen van sport.



De werken zijn ingrijpend en nemen dan ook tijd in beslag. Als alles volgens de planning verloopt, heeft de gemeente Kalmthout op 1 september 2018 een vernieuwd en modern zwembad.

Tijdens de werken verhuist de sportdienst naar sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 8. De zwemclubs en scholen die gebruikmaken van het zwembad, wijken uit naar andere zwembaden of voorzien in alternatieve sportactiviteiten.

(bericht en afbeelding : Gemeente Kalmthout)