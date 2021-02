Gemeentelijke kleuterschool Essen wordt collectief getest op COVID-19

Vorige week werden enkele klassen van de gemeentelijke basisschool WIGO in quarantaine gezet en getest na enkele positieve gevallen van COVID-19 bij kleuters en leerkrachten. Ondertussen is bekend dat ook de Britse variant voorkomt. Daarom schakelt de school een versnelling hoger en wordt de volledige kleuterschool op vrijdag 19 februari collectief getest.



Het Mobiel Testteam van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal op morgen alle kleuters, leerkrachten, middagtoezichters en toezichters van de voor- en naschoolse opvang testen. Het gaat om een 115-tal testen. Alle ouders werden op de hoogte gebracht. De resultaten zouden zaterdag gekend zijn en alle ouders worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Voor de leerlingen en personeelsleden van de lagere school zijn er geen besmettingen bekend. Zij worden dan ook niet getest.

Quarantaine

Zolang het resultaat niet gekend is, moeten alle kinderen en personeelsleden in quarantaine. Dat is tien dagen na het laatste risicocontact, dus tot en met 22 februari. Bij een negatieve test, mag de quarantaine vroeger worden stopgezet. Dat betekent dus, in het geval van een negatieve test op vrijdag, dat kinderen en personeelsleden wel op maandag terug naar school kunnen. In het geval van nieuwe besmettingen, gebeurt voor deze kinderen of personeelsleden een individuele contactopsporing. Hoogrisicocontacten moeten dan ook in quarantaine.

Waarom iedereen testen?

De infectie kan bij kinderen zonder symptomen verlopen en deze variant is zeer besmettelijk. Het is dus perfect mogelijk dat er meerdere kinderen besmet zijn (zonder dat ze het zelf weten) en op hun beurt geven zij de infectie weer door aan de huisgenoten, vrienden en familie. Door de hele kleuterschool te testen, kan men de besmetting in kaart brengen en gericht optreden waar nodig.

Noodzakelijk ongemak

Een quarantaine van het kind of zelfs meerdere huisgenoten heeft een grote impact op het gezin. De quarantaine is een noodzakelijk ongemak dat er wél voor kan zorgen dat de besmettingen beperkt blijven.