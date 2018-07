Wat groeit er op het veld?

Acht gemeenten uit de Noorderkempen plaatsen 50 educatieve borden over 15 landbouwgewassen bij de velden. Deze samenwerking met landbouwers moet ervoor zorgen dat passanten (vooral fietsers en wandelaars) weten welke gewassen in de velden groeien. Elk gewas wordt bovendien gesierd door een eigen gedicht, ingezonden door inwoners van de gemeenten.

Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Merksplas, Ravels en Wuustwezel slaan de handen in elkaar om hun sterke land- en tuinbouwregio bekender te maken bij hun inwoners en bezoekers. Met het project Waddisda…ophetveld? ontwikkelden ze mobiele infoborden over 15 verschillende landbouwgewassen.

Over 15 verschillende landbouwgewassen (bieten, vlinderbloemigen, aardappelen, granen, aardbeien, gele mosterd, kolen, kersen, bloemstroken, schorseneren, chrysanten, asperges, dahlia’s, pompoenen en kiwibes) zijn er ludieke borden gemaakt die geplaatst worden aan velden, verspreid over fiets- en wandelroutes in de deelnemende gemeenten.

Inwoners van de gemeenten werden opgeroepen om gedichten in te dienen over de gewassen. De jury selecteerde voor elk gewas één gedicht. De dichters komen vanuit het gehele gebied, variëren van jong tot oud en leverden gedichten in diverse vormen aan.

De gedichten zijn te bekijken via een QR-code, gekoppeld aan de educatieve borden. Als klap op de vuurpijl worden er ook filmpjes gemaakt van de voordracht van gedichten door ‘plattelandsdichter’ Stefan Perceval. Ook deze filmpjes zullen te bekijken zijn via de QR-codes.

(bericht en foto : provincie Antwerpen)