Gemeenten van Rupelstreek bevelen schrappen van jeugdactiviteiten aan

De gemeentebesturen van de Rupelstreek bevelen sterk aan om ook voor jongeren onder de 12 jaar de komende twee weken geen sportactiviteiten of andere groepsactiviteiten meer te organiseren. Reden daarvoor is de mogelijke covid-uitbraak van de Britse variant in de buurgemeenten Edegem en Kontich. Maar een formeel verbod is het niet.

Volgens de gemeente Aartselaar is de aanbeveling een direct gevolg van een advies van de veiligheidscel en het CLB. Datzelfde advies beveelt ook aan om jongeren vanaf het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te laten dragen. De gemeentebesturen voeren nog geen verplichting in, daarvoor wachten ze eerst op de resultaten van de grootschalige tests in Kontich en Edegem. Meer hierover in ons avondnieuws.

(archieffoto © Belga)