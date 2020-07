Gemeenten Zandhoven en Ranst werken samen voor test BE-Alert.

De gemeenten Zandhoven en Ranst zijn geselecteerd door het Nationaal Crisiscentrum om deel te nemen aan de alert-sms test op donderdag 2 juli.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Dankzij BE-Alert krijg je rechtstreeks informatie via sms, e-mail of via gesproken bericht op je telefoon.

Morgen zal er een grensoverschrijdende test zijn. Het testgebied bevindt zich in de regio Massenhoven-Broechem. Iedereen die zich op dat moment binnen het testgebied bevindt kan een Alert-SMS ontvangen van BE-Alert. Geen reden tot paniek dus, het is maar een oefening.

Op 23 juni werd de interface van BE-Alert volledig vernieuwd om sneller en gerichter te kunnen alarmeren. De volledige interface werd opgericht volgens het CAP protocol, Common Alerting Protocol. Dit is een internationaal gebruikt protocol voor alarmering in crisissituaties. Het werd ontworpen om op alle mogelijke kanalen in te zetten en dat wordt nu dus uitgebreid getest.