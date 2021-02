Mobiliteit en Verkeer Gemeenten Antwerpse zuidrand gaan zelf verkeersboetes innen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Tien gemeenten uit de Antwerpse zuidrand gaan met GAS-boetes zélf verkeersboetes innen. Het gaat om de gemeenten in politiezones Minos en Hekla. Sinds begin deze maand mogen gemeenten dat, als het gaat om overtredingen van maximaal 20 kilometer per uur te snel in een zone 30 of 50. Boechout en Borsbeek slaan meteen de handen in elkaar, en gaan samen investeren in trajectcontrole op de Borsbeeksesteenweg.