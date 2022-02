Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken met De Lijn, wordt vanaf 1 april 25 procent duurder. Het m-ticket gaat van 2 naar 2,5 euro. Dat blijkt uit een beslissing over de tarieven van de vervoersmaatschappij die de Vlaamse ministerraad vrijdag principieel heeft goedgekeurd. De regering trekt de ritprijs over de verschillende ticketsoorten gelijk. Het m-ticket in de app van De Lijn krijgt dus dezelfde prijs als het sms-ticket en het traditionele biljet op een kaart. Die laatste twee kosten nu al 2,5 euro, al komt er bij de sms-tickets nog een operatorkost van 0,15 euro bij. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede betreurt dat losse tickets een halve euro duurder worden, zegt de organisatie in haar advies in het kader van de armoedetoets. Het hogere tarief ontmoedigt reizigers met een klein budget om occasioneel de bus te nemen, luidt het. Voor het overige veranderen de prijzen van de vervoersbewijzen maar beperkt. Zo zullen de tienrittenkaarten - in de app en op een kaart - vanaf 1 april 17 euro in plaats van 16 euro kosten, en gaan de prijzen voor sommige Omnipas-abonnementen voor 25 tot 64-jarigen licht omhoog. De tarieven van de sociale abonnementen en de abonnementen voor jongeren en senioren blijven ongewijzigd. De tariefstijging blijft zo beperkt tot 1,9 procent. De inspectie van Financiën had liever al een sterkere prijsverhoging gezien, zo blijkt uit de documenten die de Vlaamse regering over de beslissing heeft gepubliceerd. Door de hoge inflatie dreigt een grotere sprong bij de volgende tariefaanpassing in 2023.Foto Belga