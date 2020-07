Gemiddeld 215 nieuwe besmettingen per dag : epidemie breidt uit

Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is opnieuw licht toegenomen tot 215 per dag. Het gaat om een stijging met 63 procent tegenover de week voordien. Het reproductiegetal van de pandemie is ook gestegen tot 1,45, wat betekent dat één geïnfecteerde persoon gemiddeld meer dan één andere besmet. De epidemie breidt met andere woorden uit.

18 van de 30 gemeenten in onze regio zitten boven de alarmdrempel. De situatie is proportioneel gezien het ergst in Lint en Ranst, met tien en vijftien nieuwe besmettingen in een week tijd. Ook in Antwerpen is er alweer een forse stijging. Op een week tijd waren daar 406 nieuwe gevallen.

(afbeelding Pixabay)