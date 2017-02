Gemiddeld 37 uur in de file

De Antwerpse automobilist verliest gemiddeld 37 uur per jaar aan filerijden. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde.

De cijfers staan te lezen in de jaarlijkse Traffic Scorecard van het Amerikaanse Inrix, de internationale marktleider in realtimeverkeersinformatie. Ons land is daarmee goed voor een veertiende plaats in de Europese ranking, en behoort dus tot de middenmoot. In Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Kortrijk verloren Belgen het afgelopen jaar veel tijd in de file. In Antwerpen was dat gemiddeld 37 uur, of 13 procent van de totale rijtijd. Het Belgisch gemiddelde ligt op 21 uur.

Inrix analyseerde de files in 1.064 steden verspreid over 38 landen wereldwijd, waaronder 628 steden in 23 Europese landen. Moskovieten stonden in 2016 het langst in de file: gemiddeld maar liefst 91 uur of ruim een vierde van de rijtijd. Londen, Parijs, Istanboel en het Russische Krasnoda vervolledigen de top vijf. Rusland bezet vijf plaatsen in de top tien, en is daarmee afgetekend de Europese filekampioen. Wereldwijd is het Amerikaanse Los Angeles de absolute koploper, met 104 uur filerijden, gevolgd door Moskou, New York, San Francisco en Bogota in Colombia.