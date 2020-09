Gemiddeld 431 coronabesmettingen per dag

De coronacijfers dalen steeds sneller. We zitten aan een gemiddelde van zo’n 431 besmettingen per dag. 12 procent minder dan de week voordien. Dat is het aantal dat tussen 22 en 28 augustus genoteerd is in België. In totaal liggen in ons land nog 243 coronapatiënten in het ziekenhuis, 74 van hen liggen op de intensieve zorgen. Dat blijkt vandaag uit de nieuwste cijfers van Sciensano.

Ook in ons zendgebied blijft de dalend trend aangehouden. In de stad Antwerpen en haar districten werden 343 nieuwe besmettingen genoteerd. De stad en onder andere Borsbeek, Mortsel, Kontich en Edegem blijven wel boven de alarmdrempel. Er is alweer goed nieuws uit Hove, Kapellen, Lint, Malle en Zoersel, daar was geen enkele besmetting.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)