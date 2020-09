Gemiddeld aantal besmettingen blijft lichtjes stijgen

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen blijft lichtjes stijgen, en dat al voor de derde dag op rij. In de week van 29 augustus tot 4 september kwamen er gemiddeld 479 bevestigde besmettingen bij, dat is een stijging van 7 procent met de week ervoor. Maandag was er nog sprake van 10 procent.

Er stierven gemiddeld drie mensen per dag aan de gevolgen van covid-19, een daling van 28 procent, en er werden dagelijks bijna 16 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is nog steeds een lichte daling van 10 procent.

Ook in Antwerpen en de districten zien we dezelfde beweging met 407 nieuwe besmettingen per dag. Vooral in Rumst, Zwijndrecht en Essen is er een fikse stijging. In zestien gemeenten in ons zendgebied blijft de situatie onveranderd. In amper vijf gemeenten is er een lichte daling. Enkel in Lint blijft de teller nog op nul staan.

Het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie stijgt naar 88.769 gevallen. In totaal zijn in ons land 19.125 mensen opgenomen wegens covid-19. Het aantal overlijdens komt op 9.909.

In ons land zijn er momenteel 54,6 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (-14 procent).

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)