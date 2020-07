Gemiddeld aantal besmettingen klimt verder omhoog, naar 328

Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 327,7 per dag tussen 19 en 25 juli. Deze cijfers komen van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om een stijging met 70 pct in vergelijking met de vorige week. Ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners blijft dan verder stijgen, naar 31,7 gevallen. Gisteren waren dat nog 30,2 gevallen per 100.000 inwoners. In ons land zijn nu 66.662 besmettingen vastgesteld, of 234 meer dan het totaal dat dinsdag werd gemeld.

Samen met de besmettingen stijgt ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames. De voorbije week waren dat er gemiddeld 17,9 per dag, een stijging met 45 pct. Het aantal overlijdens blijft intussen nog altijd dalen. De gegevens van de laatste zeven dagen melden 2,1 overlijdens, een daling met 29 pct. In totaal eiste het virus in ons land al 9.833 mensenlevens.