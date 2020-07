Gemiddeld aantal besmettingen met 3 procent gedaald

De loodwaarden in het bloed van de kinderen in de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden is ernstig gestegen. Bij sommige kinderen is het lood vier keer zo hoog als de grenswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO oplegt. Wat de oorzaak is, blijft voorlopig onbekend. Volgens metaalverwerkend bedrijf Umicore is er de jongste maanden niets veranderd aan hun werking.