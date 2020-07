Gemiddeld aantal besmettingen stijgt 12 procent tot net geen 100

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 12 procent gestegen, zo blijkt uit de meest recente gegevens van Sciensano.

In de periode van 6 juli tot en met 12 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 99,7 per dag. In de voorgaande periode van zeven dagen waren er dat gemiddeld maar 88,9. 'De stijging doet zich voor in het merendeel van de provincies, en dan vooral provincies met grotere steden', klinkt het in de update op de website info-coronavirus.be.

172 nieuwe gevallen in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen kwamen er 172 nieuwe gevallen bij in de week tot en met 12 juli, in West-Vlaanderen zijn er dat 107. De ziekenhuisopnames en overlijdens zitten wel nog in dalende lijn. In de week tot en met gisteren/woensdag zijn er gemiddeld 9,7 ziekenhuisopnames (-7 procent). Voor de week tot en met zondag (12 juli) staan er gemiddeld 1,9 overlijdens per dag in de tabellen, een daling met 46 procent tegenover de voorgaande periode van een week. Het totale aantal bevestigde COVID-19-besmettingen komt uit op 63.039. Het zijn er 167 meer dan daags tevoren. De teller van de ziekenhuisopnames staat op 17.926, die van de overlijdens op 9.792.