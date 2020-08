Gezondheid Gemiddeld aantal coronabesmettingen blijft dalen

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft dalen, nu al voor de zesde dag op rij. In de week van 12 tot 18 augustus waren er gemiddeld 509 besmettingen per dag. Dat is 17 procent minder dan de week ervoor.