Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw fors gestegen. De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog steeds dalend, maar minder uitgesproken, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde dagcijfer tussen 4 en 10 januari, 2.082,7 gevallen, lag 28 procent hoger dan in de week daarvoor. De forse stijging van het aantal besmettingen is al enkele dagen bezig. Er wordt wel meer getest. De trend van de nieuwe ziekenhuisopnames is wel nog steeds dalend, maar die daling is minder uitgesproken. Dagelijks werden in de periode van 7 tot en met 13 januari gemiddeld nog 125,1 patiënten opgenomen, een daling met 4 procent tegenover de zeven dagen daarvoor. Er liggen 1.937 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 360 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.250. Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag neemt verder af: in de periode van 4 tot en met 10 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 53,3 mensen door het virus, 17,8 procent minder dan in de week daarvoor.