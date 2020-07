Gemiddeld aantal coronabesmettingen stijgt opnieuw lichtjes

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus lag volgens de recentste weekcijfers op gemiddeld 85,1. Hiermee is het het aantal besmettingen stabiel gebleven in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Zo blijkt op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in België staat nu op 62.123, tegenover 62.058 gisteren. De voorbije 14 dagen waren er 10,4 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, tegenover 10,2 dinsdag. Het gemiddelde van 85,1 besmettingen per dag gaat over de periode van zeven dagen tot en met afgelopen zaterdag. Gisteren was er nog sprake van een daling met 5 procent in de week tot en met vrijdag, in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.