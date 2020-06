Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag daalt lichtjes

In de periode van 16 juni tot 22 juni telde Sciensano gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag in België. De week voordien waren dat er 94.

Ook het gemiddelde aantal overlijdens per dag blijft in een dalende trend. In dezelfde periode gaat het om gemiddeld 7 overlijdens per dag. De week daarvoor overleden gemiddeld 8 mensen door covid-19. Dat brengt het totale aantal overlijdens in België op 9.731.

De afgelopen zeven dagen (19 juni-25 juni) werden gemiddeld 15 personen per dag opgenomen in het ziekenhuis. De week voordien waren dat er nog 18.

Ook de bezetting van de ziekenhuizen blijft dalen. Gisteren (25 juni) waren er nog 255 ziekenhuizen in gebruik door covid-19-patiënten. Op donderdag 18 juni waren dat er nog 340. In diezelfde periode daalde het aantal bezette bedden op intensieve zorg van 52 naar 38.

(Foto: © Pixabay)