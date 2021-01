Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames daalt met 7 procent

In de periode van 8 tot en met 14 januari werden dagelijks gemiddeld 121,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 7 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Er liggen volgens de meest recente cijfers daarmee 1.908 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 346 patiënten intensieve verzorging nodig hebben. Ook het aantal coronadoden blijft dalen. In de periode van 5 tot en met 11 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 52,9 mensen door het virus, 17,8 procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.294 mensen aan COVID-19.

Het aantal coronabesmettingen in ons land zit nog altijd in stijgende lijn. Het gemiddelde dagcijfer tussen 5 en 11 januari lag met 2.085,7 gevallen 24 procent hoger dan de voorgaande periode van zeven dagen. Dat er ook fors meer getest wordt, is een van de verklaringen voor de toename. Zo werden tussen 5 en 11 januari ongeveer 44.300 tests afgenomen, goed voor een stijging met 61 procent.

(bron Sciensano - foto © Belga)