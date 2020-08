Gemiddeld iets meer dan 510 besmettingen per dag

In de periode tussen 28 juli en 3 augustus zijn gemiddeld 510,3 mensen per dag in België besmet geraakt met het coronavirus.

Het gaat om een stijging met 35 procent in vergelijking met een week eerder, maar ten opzichte van het weekgemiddelde dat donderdag werd opgetekend - bijna 531 - gaat het dus om een lichte daling. In dezelfde periode werden gemiddeld 24,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 31 procent in vergelijking met de week daarvoor. Elke dag overlijden nu 2,7 mensen aan Covid-19. Dat cijfer blijft stabiel.

(bron Sciensano - afbeelding Pixabay)