Gemiddeld meer dan 300 besmettingen per dag

Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is tussen 18 en 24 juli gestegen naar 311,4. In vergelijking met de week voordien is dat een stijing met 69 pct. Deze cijfers komen van Sciensano.

Voor heel het land zijn de voorbije twee weken per 100.000 inwoners 30,2 besmettingen vastgesteld. Gisteren lag dat getal voor die belangrijke parameter nog ruim onder de drempel van 30, op 26,9. In totaal zijn er in ons land nu 66.428 besmettingen geteld, of 402 meer dan de 66.026 besmettingen die gisteren nog gemeld werden door Sceinsano. Het aantal ziekenhuisopnames is ook opnieuw gestegen, met 76 pct tot gemiddeld 18,1. Wat betreft het aantal doden is er wel weer een daling opgetekend: -24 pct, naar dagelijks gemiddeld 2,3 overlijdens. In totaal overleden in ons land al 9.822 mensen aan COVID-19.