Gemiddelde aantal coronabesmettingen stijgt fors, met liefst 32 procent.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 32 procent gestegen, zo blijkt vandaag uit de meest recente gegevens die Sciensano heeft verspreid.

In de periode van 7 juli tot en met 13 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 114,7 per dag. Daarnaast lijkt ook de dalende trend in de ziekenhuisopnames gestopt. Het aantal overlijdens blijft wel dalen. Het gemiddeld aantal sterfgevallen ligt nu op 1,7 per dag, wat een daling met 45 procent is ten opzichte van een week eerder. In totaal zijn in België 63.238 bevestigde gevallen met COVID-19 vastgesteld. Er zijn 9.795 mensen aan de ziekte overleden.

Gisteren zag u in het ATV nieuws dat mondmaskers verplicht worden op de zaterdag- en Vogelenmarkt in Antwerpen en de gouverneur wil op lokaal vlak evenementen kunnen verbieden.