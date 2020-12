Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen daalt opnieuw. Tussen 15 en 22 december waren er elke dag gemiddeld 2.378,4 nieuwe besmettingen, 6 procent minder dan de zeven dagen ervoor.

Tot en met woensdag was er nog een stijging van het aantal nieuwe besmettingen. In totaal raakten al 637.246 mensen besmet met het virus. 19.089 mensen kwamen al om door COVID-19. Het aantal overlijdens daalde tussen 15 en 22 december met 9,2 procent, tot gemiddeld 87,7 per dag. Er liggen nu 2.283 mensen in het ziekenhuis, van wie 511 op de intensieve zorgen. In de periode van 18 tot 25 december werden er gemiddeld 173 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, 7 procent minder dan de week ervoor