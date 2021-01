Gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalt licht

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalt opnieuw licht. Tussen 9 en 15 januari werden elke dag gemiddeld 2.017,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 2 procent in vergelijking met een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnames blijft eveneens dalen. Het aantal besmettingen daalt voor het eerst in meer dan twee weken. In totaal werden nu al 679.771 coronabesmettingen geregistreerd. 20.472 mensen kwamen al om het leven door COVID-19. Tussen 9 en 15 januari stierven gemiddeld elke dag 50,3 mensen, een daling met 7,9 procent. Tussen 12 en 18 januari werden elke dag gemiddeld 115,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-9 procent). Er liggen nu 1.974 COVID-patiënten in het ziekenhuis (+4 procent), van wie 369 (+1 procent) in de intensieve zorgen.

(bron Sciensano - afbeelding Pixabay)