Gemiddelde aantal corona-overlijdens per dag stijgt amper nog

Het aantal mensen dat per dag sterft door COVID-19 stijgt amper nog. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 7 en 13 november kwamen per dag gemiddeld 189,9 mensen om het leven door het virus, een stijging met 0,5 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames blijft ondertussen dalen. Tussen 7 en 13 november raakten per dag gemiddeld 4.911 mensen besmet met het virus (-41 procent). In totaal zijn nu al 537.871 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. 14.616 mensen kwamen al om door COVID-19.

Ondertussen liggen er 6.580 mensen in het ziekenhuis (+1 procent), van wie 1.408 op intensieve zorgen (-2 procent). In de periode van 10 tot 16 november werden elke dag gemiddeld 440,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-23 procent).

(foto Pixabay)