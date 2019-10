Gemiddelde prijs van huis in Antwerpen is momenteel 302 000 euro

De prijs voor een huis blijft maar stijgen en toch is het opvallend druk op de vastgoedmarkt. En met de afschaffing van de woonbonus is het nóg drukker geworden. In oktober was er in Antwerpen een ware rush op de huizenmarkt. Het aantal transascties in oktober steeg van 5000 vorig jaar naar 7500 dit jaar.

Het derde trimester was al de drukste periode sinds 2007. Met de grootste stijging van vastgoedtransacties in onze provincie. En dat was nog vóór het nieuws van de woonbonus. Een vastgoedpiek van korte duur, want in november en december wordt de kans klein om nog een huis met woonbonus te kunnen kopen. Gemiddeld kost een woonhuis in Antwerpen nu al 302.000 euro.