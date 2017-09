Gene Bervoets zet hulpactie op poten voor Sint-Maarten

Acteur en Grungblaver Gene Bervoets zet een hulpactie op voor Sint-Maarten. Het eiland is door de doortocht van de orkanen Irma en José zeer zwaar getroffen, en Bervoets heeft een erg persoonlijke band met het eiland.

Hij woonde er vijf jaar en heeft er twee volwassen kinderen. Die stellen het alle verhoudingen in acht genomen vrij goed: ze zijn niet alles kwijt, en ze hebben drinkwater. Maar er is veel geld nodig om het eiland herop te bouwen. In Nederland kwam al een actie op gang, en nu is er ook het initiatief van Gene Bervoets. Gisteren was al 1.500 Euro gedoneerd, maar er is dus veel meer nodig.