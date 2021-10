Geniet nog eens van de aankomst van Little Amal in Antwerpen

Het is zo ver. Reuzin Little Amal is iets over half zeven in Antwerpen aangekomen op het Operaplein. Daar stonden al heel wat mensen haar op te wachten. Ze ging er enkele keren rond. Omdat het er zo gezellig aan toe ging, vertrok ze met wat vertraging op het voorziene schema op wandeling door de stad. Langs de Meir en de Wapper wandelde ze naar het Theaterplein. Daar is een 8 meter grote vlieger geïnstalleerd, met daarin een geluksbrenger die de reuzin moet helpen tijdens haar verdere tocht. Om iets over acht uur gaat Little Amal normaal slapen in het Paleis. Maar wie haar graag wil bewonderen, kan morgen ook nog naar Borgerhout. Daar is het morgen Reuzenstoet. Vanaf tien over vier verwelkomen de Borgerhoutse Reuskens haar op het Moorkensplein. En ook daar zal ze nog een wandelingetje maken.