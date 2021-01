Iets anders nu. Hoe diep is de put van Ekeren? En is die aan de ene kant even diep dan aan de andere kant? Daar wilden de duikers wel eens een antwoord op hebben. Daarom heeft een Antwerpse duikclub de bodem vandaag gescand. De put is bijzonder geliefd bij duikers. Het scannen levert een 3d profiel op van de bodem. En zo weten ook de hulpdiensten perfect hoe diep het is in welke zone van de put. En dat kan zeer belangrijk zijn bij een reddingsoperatie bijvoorbeeld.