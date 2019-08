Genieten van tropische temperaturen in oude klederdracht

In Zoersel kon je vanmiddag even de sfeer van de jaren 20 opsnuiven tijdens een heuse Belle-Epoque picknick. In klederdracht en met alle mogelijke attributen uit de periode van 1896 tot 1914 namen de acteurs de bezoekers meer dan honderd jaar terug in de tijd. En ook de etiquette van toen is bestudeerd. Wist u bijvoorbeeld dat u toen nooit mocht roeren in een tasje thee, maar enkel met de lepel van boven naar onder mocht bewegen. Door de felle zon en hoge temperaturen was het voor de acteurs geen lachertje in de traditionele kledij, alhoewel dat voor de ene net iets erger was dan voor de ander.