De ex-vriendin van zakenman Filip Palmans uit Schelle is opgepakt voor de gewelddadige overval in zijn huis in maart dit jaar. Twee mannen vielen toen binnen in z'n villa. En gijzelden het hele gezin. Filip Palmans zelf, z'n vrouw en z'n baby. De ex van de transportbaas zit nu dus in de gevangenis, samen met haar vriend en z'n achterneef.