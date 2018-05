Genyn verbreekt wereldrecord 100 meter rolstoel-sprint

Rolstoel-atleet Peter Genyn heeft gisteren alweer een wereldrecord verbroken.

De Kalmthoutenaar legde de honderd meter rolstoel-sprint af in 20 seconden en 41 honderdsten. Dat is zes honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord van een Fin. Genyn is 41, vele atleten zijn dan al met pensioen of denken er minstens aan, maar bij Genyn komt er duidelijk geen sleet op zijn prestaties. Integendeel, zijn topsnelheid ligt hoger dan ooit. Deze zomer neemt hij deel aan het Europees Kampioenschap in Berlijn