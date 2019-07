De eindstrijd van de Ronde van Frankrijk is nog volop bezig. Terwijl de renners de laatste Alpenetappes beklimmen, wordt in Antwerpen al uitgekeken naar het Na-Tour Dernycriterium. De organisatie heeft ontsnappingskoning Thomas De Gendt gestrikt, als vervanger voor Wout Van Aert, die na zijn zware valpartij in de Tour moest afzeggen. Er wordt ook geprobeerd om Caleb Ewan volgende woensdag naar Antwerpen te halen.