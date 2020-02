Gepensioneerd hoofdinspecteur zone Minos krijgt 18 maanden voorwaardelijk voor belaging

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een gepensioneerde politieman veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor het belagen van zijn ex-vriendin, die zelf ook politieagente is. De 60-jarige man moet een aantal voorwaarden naleven waaronder een contactverbod en een straatverbod in Halen, Rumst en Boom. Hij moet zich ook verder psychiatrisch laten behandelen.

De beklaagde was hoofdinspecteur bij de politiezone Minos, zijn vriendin werkt bij de politiezone Rupel. Ze waren tien jaar samen, maar in mei 2017 kwam het tot een breuk. Hij mocht van de familierechter nog tot eind juli 2017 in de woning in Rumst blijven wonen die ze van haar ouders huurden. Zij ging intussen terug bij haar ouders wonen in het huis ernaast. Ze werden bijgevolg nog dagelijks met elkaar geconfronteerd. De beklaagde had het moeilijk met de breuk. Hij volgde haar, won informatie over haar in en hield haar in de gaten. Op 2 juli 2017 kwam het tot een handgemeen, toen haar vader zijn vroegere hond ging uitlaten. Er vielen wederzijdse slagen en er kwamen wederzijdse beschuldigingen over wie als eerste had uitgehaald.

De situatie verbeterde er niet op, nadat de beklaagde verhuisd was. Op 1 september 2017 moest de politie hem aanmanen om te stoppen met naar zijn ex te bellen en haar 'toevallig' tegen te komen. De beklaagde gaf aan de boodschap begrepen te hebben, maar drie maanden later werd hij betrapt terwijl hij met een verrekijker naar haar woning stond te gluren. De onderzoeksrechter verbood hem om nog bij haar in de buurt of in Rumst te komen. De beklaagde vatte dan maar post aan het politiecommissariaat in Boom, waar zijn ex werkt. Ook een nieuw contact- en straatverbod voor Rumst, Boom en Halen (waar het slachtoffer een woning verbouwde) legde hij naast zich neer. Dat deed hem in mei 2018 voor drie maanden achter de tralies belanden. 'Zijn handelingen wijzen op een totaal gebrek aan respect voor de privacy van anderen, een louter egoïstische ingesteldheid en een totaal gebrek aan respect voor de gerechtelijke instanties. Als voormalig hoofdinspecteur had hij veel beter moeten weten', stelde de rechtbank. De beklaagde moet één euro provisionele schadevergoeding aan zijn ex betalen en 750 euro aan haar ouders.