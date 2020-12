De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Thomas C. (22) veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor oplichting. Hij had vorig jaar een gehuurde Porsche aan Mathias A. (26) verkocht. Toen die besefte dat hij bedot was, had hij Thomas C. afgeperst en bedreigd met een vuurwapen. Hij kreeg daarvoor twee jaar cel met uitstel. Ilyas C. (24), die hem daarbij geholpen had, kreeg een werkstraf van 120 uur.