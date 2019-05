Gerecht onderzoekt of DNA Steve Bakelmans kan gelinkt worden aan andere misdrijven

Het gerecht gaat het DNA van Steve Bakelmans ook onderzoeken om te zien of hij niet betrokken is bij onopgeloste verkrachtingen en-of moorden uit het verleden.



Sinds kort zijn misdadigers verplicht om DNA af te staan. Daardoor konden onlangs enkele oude moordzaken opgelost worden. In het geval van Steve Bakelmans heeft het gerecht zijn DNA al. Want hij werd al twee keer veroordeeld voor verkrachting. In 2004 en 2017. De laatste keer kreeg hij vier jaar cel, maar hij ging in beroep. Omdat er geen vluchtgevaar was, werd Bakelmans in afwachting van het proces in beroep vrijgelaten.