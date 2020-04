Gerecht wil onbetaalde coronaboetes via belastingen innen

Het totale bedrag aan minnelijke schikkingen voor corona-overtredingen bedraagt nu al 2,2 miljoen euro. Het College van Procureurs-Generaal wil dat de fiscus de onbetaalde boetes int via de belastingen

Van agenten die mensen tegenhouden richting hun tweede verblijf aan de kust tot verboden barbecues in tuinen: het aantal minnelijke schikkingen voor zulke overtredingen in deze coronatijden begint enorme proporties aan te nemen. Erwin Dernicourt, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, zegt dat een plan voor wanbetalers is voorgelegd aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Daarin staat dat zij zelf initiatief moeten nemen om voor de politierechter te verschijnen om daar hun onschuld aan te tonen. 'Doen ze dat niet en blijven ze het bevel tot betaling negeren, dan zal de boete automatisch geïnd worden door de fiscus. Het afgetrokken bedrag zal je dus op je belastingbrief terugvinden. Zo ontsnapt er niemand', aldus de voorzitter.