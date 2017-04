Gerechtelijke politie valt binnen bij bekende Antwerpse strafpleiter

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen is vorige week binnengevallen bij een bekende Antwerpse strafpleiter, Tim Smet.



Smet trad de afgelopen jaren geregeld op als advocaat in drugsdossiers. Daarbij legde hij procedurefouten bloot, waardoor verdachten vrijgesproken werden. De speurders denken dat de strafpleiter informatie lekte naar het criminele milieu. Ze vielen een week geleden binnen in z'n kantoor. Smet is voorlopig niet in verdenking gesteld. Hij kreeg geen tuchtsanctie opgelegd en mag z'n werk voortzetten.