Magistraten voeren actie om justitie te redden

De moeder van de pasgeboren baby, die vorige week werd achtergelaten aan de Grote Koraalberg, is gevonden. Dat gebeurde aan de hand van camerabeelden. Het gaat om een 38-jarige Poolse vrouw die in Antwerpen woont. Ze werd gisteravond opgepakt en is intussen vrijgelaten. De vrouw was ongewenst zwanger en had haar kind bewust achtergelaten. De vondeling heeft intussen de naam Arthur gekregen.