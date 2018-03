Gers Pardoel loopt derdegraads brandwonden op tijdens concert

De tweede show van Gers Pardoel in de Lotto Arena is niet zonder slag of stoot verlopen. De zanger gebruikte tijdens zijn show vuurwerk, maar blijkbaar stond hij op een bepaald ogenblik iets te dichtbij. De rapper moest van het podium voor verzorging. Bart Peeters sprong toen even voor hem in. Nadien zette Gers Pardoel wel gewoon zijn show verder. Aan zijn rechterelleboog zou hij derdegraads brandwonden hebben opgelopen. Vandaag gaat hij naar de dokter om te laten onderzoeken hoe ernstig het is.

Foto: Belga