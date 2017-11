Gert Verhulst rijdt fietser aan

Gert Verhulst heeft vanmiddag onderweg naar het Sportpaleis een fietser aangereden. Dat Schrijft Het Nieuwsblad.

Verhulst was op weg naar het Sportpaleis waar vanavond een optreden van Samson & Gert gepland staat. De Studio 100-topman had de fietser niet gezien toen hij de parking van het Sportpaleis wilde oprijden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht: over zijn of haar toestand is nog geen duidelijkheid.

(bron : Het Nieuwsblad - archieffoto atv)