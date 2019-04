Gert Verhulst stopt als Gert van Samson. Dat heeft Studio 100 vandaag bekendgemaakt op een persconferentie in Schelle.

Na dertig jaar aan de zijde van pluchen hond Samson heeft Gert Verhulst besloten ermee te stoppen. Dat heeft hij vandaag zelf aangekondigd tijdens een persconferentie bij Studio 100 in Schelle. Gert benadrukt dat dit niet het einde is van Samson maar dat pas later zal bekend worden hoe en met wie Samson verder zal gaan. Eind dit jaar volgt een grote Samson en Gert-show naar aanleiding van het dertigjarig jubileum, dat wordt meteen de afscheidsshow van Gert.

Verhulst had vorig jaar al aangekondigd dat hij niet tot zijn zestigste zou doorgaan als sidekick van Samson. 'Ik wil niet dat er op een dag een oud ventje naast een pop liedjes zit te zingen, dat zou ik zielig vinden', zegt Gert dinsdag. 'Ik wilde zelf het moment kiezen dat het genoeg was en niet wachten tot ik de shows tegen mijn zin begon te doen. Nu doe ik het nog steeds met evenveel goesting en kijk ik uit naar de reeks shows die nog volgt.' Gert Verhulst kondigde ook aan dat Samson wel doorgaat. 'Wat nu komt en met wie, dat moeten we zelf nog bekijken en dat wordt later bekendgemaakt', zegt Verhulst.

Vanaf 21 december wordt in het pop-up theater van Studio 100 in Puurs, waar nu spektakelmusical 40-45 loopt, de afscheidsshow met de originele bezetting gespeeld. 'Er zullen shows zijn zolang er vraag naar is en we gaan ook avondvoorstellingen houden voor volwassenen', zegt Verhulst. 'Ik wil de miljoenen mensen bedanken die in de loop van die dertig jaar naar onze shows zijn komen kijen en hoop ze allemaal nog eens terug te zien bij deze laatste afscheidsshow.' Het afscheid van Gert werd maandag al met de cast gevierd, Verhulst benadrukt ook dat hij enkel stopt als sidekick van Samson maar het bedrijf niet verlaat.

