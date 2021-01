Nieuws Geschiedenis komt boven water in domein van Renesse

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Malle zijn er een paar opmerkelijke vondsten uit de kasteelvijver van het domein van Renesse gehaald. Jos, van de heemkundige kring, kroop in september de vijver in. Daar stond toen amper water in, alleen veel slijk. En Jos vond er onder andere een rekenpenning van waarschijnlijk meer dan 600 jaar oud.